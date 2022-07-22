Türkiye Gazetesi

Elvis Presley'nin hayatını anlatan Baz Luhrmann imzalı düyaca ünlü "Elvis" filminde Big Mama Thornton'u oynayan Shonka Dukureh, Nashville'deki evinde ölü olarak bulundu. Nashville Polis Departmanı, herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını ve adli tıptan otopsi sonuçlarını beklediklerini belirtti.

ÇOCUKLARI HAREKETSİZ HALDE GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİ

Polis, 44 yaşındaki Dukureh'in evinde iki küçük çocuğuyla birlikte yaşadığını söyledi. Çocuklardan birinin, annelerinin tepki vermediğini görünce komşudan yardım istediğini, onun da acil durum hattını aradığı belirtildi.

Ünlü oyuncunun feci ölümü! 15. kattaki evinin balkonundan düştü İstanbul'da 15. kattaki evinin balkonundan düşen dizi oyuncusu Yonca Türkman hayatını kaybetti.

Şok eden ölüm! Netflix dizisinin ünlü oyuncuları feci kazada hayatını kaybetti Meksika'da Netflix dizisi "The Chosen One"ın oyuncuları ve ekip üyelerinin de olduğu araç kaza yaptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralanırken iki oyuncu ise hayatını kaybetti.