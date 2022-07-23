Türkiye Gazetesi

Bugüne dek “Şuursuz Aşk” , “Kafes”, “Kabadayı”, "Sınav", “Meryem”, "Çakal" gibi sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri canlandıran Hacıoğlu’nun başına yeni filminin setinde korkunç bir olay geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği “49” filminin Kilis’teki setinde kaza geçirdi. Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı buluşturan filmin setinde yaşanan büyük kaza ucuz atlatıldı.

Filmin aksiyon sahnesinde fünye İsmail Hacıoğlu’nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması nedeniyle yaşanan olayda ünlü oyuncuya müdahale, setteki ambulansta yapıldı.

Kilis’te kaldığı otelde dinlenen İsmail Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar olduğu öğrenildi.

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