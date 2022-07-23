Türkiye Gazetesi

Murat Kekilli, konyada hayranlarını coşturdu. Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı, Kara Gözlüm adlı şarkısını onların sesine benzeterek okumaya çalıştı.

MÜSLÜM GÜRSES TAKLİDİ

Kara Gözlüm şarkısını 1998 yılında Adana’da öğrenci evinde bestelediğini hatırlatan ve günümüzde de pek çok sanatçının parçayı kendisinden istemesi üzerine vererek seslendirmeye başladığını anlatan Kekilli, “Ama İç Anadolu’da farklı söylenmeye başlandı. Karadeniz’dekiler farklı söylemeye başladı parçayı, Trakya’dakiler farklı söylemeye başladı. Bu da bana enteresan fikirler öğretti. Ne gibi? Mesela dedim ki, ‘bu Kara Gözlüm parçasını yaşasaydı rahmetli Müslüm Gürses nasıl okurdu diye' sözlerinin ardından Müslüm Gürses’i Kara Gözlüm parçasını seslendirerek taklit ettikten sonra, “Böyle bir şey olacaktı herhalde rahmetli okusaydı” dedi.

“RAHMETLİ BÜLENT ERSOY NASIL OKUYACAKTI”

Kekilli daha sonra, hayatta olan Bülent Ersoy’u da taklit etmek istedi. Şarkıcı, “Ama Kara Gözlüm’ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan” sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez “pardon” diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

GAFI DÜZELTTİ

Kekilli, Bülent Ersoy’un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı. Kekilli, Kara Gözlüm parçasını Barış Manço’nun ağzından da seslendirerek taklit yaparken, Ege ve Trakya şiveleriyle de seslendirdi. Murat Kekilli yeni albümündeki şarkılarını da hayranları ile birlikte okurken hayranları sanatçıya eşlik etti. Kekilli, ayrıca kendisine şöhretin kapılarını aralayan “Bu Akşam Ölürüm” şarkısını da hayranlarından gelen istek üzerine ikinci kez sahnede seslendirdi.

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