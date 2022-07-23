Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda yarışmaya katılan Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Esin Sağlam’ın anlattığı anılar hem stüdyodakileri hem de izleyenleri duygulandırdı.

“GAZİLERİMİZİN ELLERİNİ TUTARAK TOPRAKLARIMIZA GİDİYORUZ DİYORDUM”

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümde başarılı bir performans sergileyen Canan Esin Sağlam isimli yarışmacı, izleyicilerin ilgisini çekti. GATA'YI Hava Tabip Teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını belirtti. Kenan İmirzalıoğlu’nun “Havada unutamadığınız bir olay oldu mu?” sorusu üzerine Sağlam, şunları söyledi:

“Makedonya’ya uçmuştum. Oradan yaralı uzman çavuşlarımızı getirdim. Yabancı dil bilmedikleri için dertlerini anlatamamışlar. Beni görünce çok mutlu olmuşlardı. Zor durumda olan birçok hastayı başarıyla naklettik. Gazilerimizi taşırken onların ellerini tutarak ‘Vatan sana minnettar, şimdi yurdumuza, topraklarımıza gidiyoruz’ dediğim zaman inanın tansiyonları, nabızları düzeliyordu. Ben gözümde hep küçük de olsa bir yaşla onları taşıdım, işimi severek yaptım.”

ÜNLÜ SUNUCUNUN DUYGUSAL ANLARI

Yarışmacının anlattıkları üzerine duygulanan Kenan imirzalıoğlu, “Ne mutlu size, bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz, hizmet ettiniz. Sizin nezdinizde bu vatana emek veren, görevinin başında olan tüm askerlerimize, görevlilerimize buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Buradan anlattıklarınızla bizi duygulandırdınız” şeklinde karşılık verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha tufanı: Yarışmacı koltuğu şaşırınca Kenan İmirzalıoğlu’ndan tepki gecikmedi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam güldüren anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Enes isimli yarışmacı koltuğu şaşırıp sunucu yerine oturunca İmirzalıoğlu’ndan tepki gecikmedi. Ünlü isim, gülerek “Yarışmayı sunmaya niyetlendin herhalde” diyerek esprili bir şekilde yarışmacıya takıldı.

Çıkan soru şaşkına çevirdi… Kenan İmirzalıoğlu gündem oldu! “Helal sana, nasıl da okudun” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan bir soru herkesi şaşkına çevirdi. Son bölümde yayınlanan telaffuzu zor soruyu başarılı sunucu bir çırpıda okuyunca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada “Helal sana Kenan, nasıl da okudun” tarzında yorumlar yapıldı.