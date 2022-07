Türkiye Gazetesi

Scotiabank Arena’da 'Killing in the Name' (Adına öldürmek) parçası icra edilirken yapılan saldırıyı erken fark eden güvenlik görevlisi hemen hamle yaparak saldırganı sahne dışına itti, gitaristin üzerine kapaklandı.

Gitarist ve güvenlikçi de kendilerini sahne dışında buldu. 'Killing in the Name' konserin kapanış şarkısıydı. Baş şarkıcı Zack de la Rocha, saldırı üzerine konseri durdurdu. Gitarist yardımla ayağa kalktı.

Protest grup, 11 sene aradan sonra konserlerle dünya turu yapmak üzere Kasım 2019'da yeniden bir araya gelmiş, koronavirüs salgını dolayısıyla planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Taksimetreyi durakta açan taksici itiraz eden kadına yumrukla saldırdı İstanbul Esenyurt’ta evine taksi çağıran kadın neye uğradığını şaşırdı. Taksinin duraktan çıkarken taksimetreyi açtığını iddia eden kadın duruma tepki gösterince taksicinin yumruklarıyla karşılaştı.

Hem saldırdı hem kovaladı! Öfkeli kanguru ve adamın kavgası sosyal medyada viral oldu Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti. Kanguru ve adamın kavgası sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.