Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ezel dizisi bir dönem fırtınalar estirmişti. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu ise Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi büyük ses getirmişti. 28 Eylül 2009’da yayımlanmaya başlayan başarılı yapım, 20 Haziran 2011’de 71 bölümle final yaparak sona erdi.

EZEL’İN KAMERA ARKASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yıllar önce çekilen Ezel’in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu’nun sempatik tavırları beğeni topladı.

NEŞELİ HALLERİ VE NAZİK TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntülerin kamera arkasında ünlü oyuncunun neşeli tavırları dikkat çekti. İmirzalıoğlu’nun görüntülerde “Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam” gibi ifadeler kullandığı duyuldu. Öte yandan başarılı ismin nazik bir şekilde su ve tabure istemesi takdir toplarken, yaptığı espriler de izleyenleri gülümsetmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Türk askerleriyle ilgili sözleri duyan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını zor tuttu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam duygulandıran anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Canan Esin Sağlam, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ambulans uçaklarında görev aldığını belirtti. Sağlam’ın Türk askerleriyle olan anıları Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı.

Çıkan soru şaşkına çevirdi… Kenan İmirzalıoğlu gündem oldu! “Helal sana, nasıl da okudun” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan bir soru herkesi şaşkına çevirdi. Son bölümde yayınlanan telaffuzu zor soruyu başarılı sunucu bir çırpıda okuyunca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada “Helal sana Kenan, nasıl da okudun” tarzında yorumlar yapıldı.