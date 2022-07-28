Türkiye Gazetesi

Oldukça iddialı kadrosuyla ilk bölümlerinde ekranlarda ve sosyal medyada fırtınalar estiren Üç Kuruş dizisi final yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı dizi, reyting listelerinde hedeflenen başarıyı gösteremeyince ekranlara veda etmişti.

Dizide başarılı performans sergileyen Uraz Kaygılaroğlu’nun ise yeni projesi belli oldu.

PARTNER ARANIYOR

Daha önce Sefirin Kızı, Pis Yedili, Erşan Kuneri, Baba Candır gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Star TV’de yakın zamanda başlayacak ‘Çöp Adam’ için anlaşmaya oturdu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesi ekranlara taşınacak.

Uraz Kaygılaroğlu’nun partnerinin kim olacağı ise henüz bilinmiyor. Projenin detayları yakında netlik kazanacak.

Ebru Şahin'in hayranları şokta... Destan dizisi final mi yapıyor? 'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girmişti. Ünlü oyuncunun hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin final yapacağı öne sürüldü.

ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı final yapıyor! ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizi 5. bölümde ekran macerasına son verecek.