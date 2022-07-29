Türkiye Gazetesi

“İşte Hayat” , “Konuşamıyorum” , “Anlasana”, “Yazık Oldu Yarınlara”, “Olanlar Olmuş” gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan İlhan İrem 67 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü isim, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İrem’in vefatı başta yakınları olmak üzere sanat dünyasını da hüzne boğdu.

EŞİNİN VASİYETİNİ AÇIKLADI

İlhan İrem’in vefatının ardından eşi Hansu İrem, hayat arkadaşının vasiyetini Magazin Sortie'ye açıkladı. Ünlü şarkıcının üç isteği olduğunu belirten İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” dedi.

İLHAN İREM KİMDİR?

1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri aldı, ancak 14 yaşında okul orkestrasında solist olarak seçilmesiyle müzik hayatına girmeye başladı. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara Bölgesi birinciliğini kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kaldı. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

Sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandıran İlhan İrem, bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretti. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yaptığı ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. "Havalar Nasıl", "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu.

1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayınlandı ve 1979 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye uzunçaları ile Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı.

1987 yılında üçlemenin son bölümü olarak "Ve Ötesi" albümü ile "Uzaklarda Biri Var" (Denemeler) adlı ikinci kitabı yayınlandı.

Sonraki Dünden Yarına, 1989 yılında ise Uçun Kuşlar Uçun albümleri yayınlandı.

İlhan İrem'in yeni şarkılardan oluşan "Cennet İlahileri" adlı albümü 2006 yılında yayınlandı. 2007 senesinde "Siyah Kuğunun Şarkısı" isimli altıncı kitabı "Senfonik Şiir" alt başlığıyla yayınlandı. 2008 yılında çocuklar için hazırladığı "Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları" isimli bir albüm yayınladı. İlhan İrem, Türkiye'de son dönemde yaşananları kendi penceresinden kaleme aldığı "Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları" isimli yedinci kitabını 2014 yılında yayınladı.

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenen İrem'in son dönem eserlerinin pek çoğunun şiirlerini eşi yazdı. Çiftin çocuğu yoktur.

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