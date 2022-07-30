Türkiye Gazetesi

Yaz turizmiyle hız kazanan Bodrum gecelerinde ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece Rapçi Murda, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Murda'yı izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Ünlü şarkıcının binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat konser veren sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Murda'ya hayranları da eşlik etti.

YAKIN ZAMANDA ALBÜM GELİYOR

Konser sonrası açıklama yapan Murda, “Hadise ile beraber daha projeler gelecek. Hadise benim çok iyi bir dostum. Yakın zamanda yeni bir albüm geliyor. Albümün tepkileriyle peş peşe farklı şeylerde gelecek. Enerjiler tutuşursa farklı sanatçılar ile tanışırım ve beraber iş yapabilirim. Bazı insanların şarkılarına rap dahil etmesi normal çünkü en büyüğüyüz” dedi.

Hadise evliliği hakkında ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı gerçekleşen nikah sonrası, ünlü şarkıcı, bayramda sahne aldığı konserde evliliği hakkında ilk kez konuştu. Sahnede şarkı arasında konuşan Hadise, “Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim” dedi.

Murda sahnede kendine para atan seyirciyi fena bozdu: 200 katını suratına fırlatırım Ünlü rapçi Murda önceki gün bir beach clubta konser verdiği esnada kendisine para atan hayranını fena bozdu. Çılgına dönen Murda seyirciye dönüp, 'O paranın 200 katını suratına fırlatırım' dedi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...