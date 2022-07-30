Türkiye Gazetesi

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftine çocuklarına okumaları için bir kitap hediye edildi. Ancak 7'den 70'e herkesin bildiği Kırmızı Başlıklı Kız, Pinokyo, Peterpan gibi çocuk masallarının bir araya getirildiği kitaptaki yer alan ifadeler ikiliyi şoke etti.

Çocukların bilinçaltını olumsuz yönde etkileyen ifadeler ve şiddet içeren fotoğrafları gören ünlü anne baba gördüklerine inanamadı.

ANNE BABALARI UYARDILAR

Sosyal medya hesabından video çekerek kitaptaki uygun olmayan içeriği gözler önüne seren çift, anne babalara ‘çocuk kitaplarını önce siz okuyun’ uyarısında bulundu.

Çocuk kitabında büyük saygısızlık Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları etiketiyle basılan kitap, ebeveynlerin tepkisini çekti.

Çocuk kitabı yazmak çok büyük sorumluluk Çocuk edebiyatının duayen isimlerinden Gülten Dayıoğlu, "Çocuğa kitaplarla öğretilen yanlış duygu, düşünce, yargı ve görüşler, mezara kadar sürüyor" uyarısı yaptı. Dayıoğlu, "Çocuk kitabını bu bilinçle yazmak, sözcükleri bile özenle seçmek gerekiyor" dedi.