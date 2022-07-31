Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in başarılı sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşı ile evlenmişti.

Müge Anlı’dan üzücü haber geldi. Başarılı sunucunun, dün sabah saatlerinde babası İhsan Anlı'yı kaybettiği öğrenildi. Baba Anlı'nın cenazi dün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Müge Anlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! “Annesinin kopyası” Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamış, sevenlerine programında büyük bir sürpriz yapmıştı. 2. kez nikah masasına oturan Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girdi. Özel hayatıyla ara sıra gündem olan ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı. Müge Anlı’nın kızını görenler “Annesinin kopyası” yorumu yaptı.

Müge Anlı Instagram hesabında soyadını değiştirdi... Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla 25 Haziran'da evlenmişti Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Bir süredir evliliğin tadını çıkaran Müge Anlı, nikahtan 2 hafta sonra Instagram hesabına 'Yüzbaşıoğlu' soyadını da ekledi.

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk açıklama: ‘Biliyorum nikah fotoğraflarını merak ediyorsunuz ama…’ Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih 25 Haziran 2022 olarak açıklanmıştı.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi! Düğünden ilk kareyi Zuhal Topal paylaştı Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarihin 25 Haziran 2022 olduğu iddia edilmişti.