Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi ile kavga etmiş, kendisine gelen mesajları sosyal medya hesabından ifşa etmişti. "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunan Erken'e cevap Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli'den geldi.

KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erken'in, kendisine yöneltilen tehditler üzerine, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" ifadeleri kullanması üzerine Kocadereli sessizliğini bozdu.

"ASIL MAL KAÇIRAN BAŞKA BİRİSİ"

Uzun bir süredir konu hakkında sessizliğini koruyan Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. Öte yandan Ece Erken'in hayat sigortasından da para aldığı öne sürüldü.

ECE ERKEN'İN İFŞA ETTİĞİ MESAJLAR

Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu’nun tehdit mesajlarını sosyal medyada ifşa etmiş, tehdit edildiğini öne sürmüştü. Evinin önündeki güvenlik kameralarının kayıtlarının alındığını öne süren Erken, savcılığa şikayette bulunacağını bildirmişti.

Eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Ece Erken mesajları tek tek ifşa etti Ünlü sunucu Ece Erken, Ocak ayında hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Erken, kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden ifşa ederek “Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.