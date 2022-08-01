Türkiye Gazetesi

53 yaşındaki Jennifer Lopez, düğünde Affleck’i “ruh eşi” olarak nitelendirmiş ve hayatının en mutlu anını geçirdiği Affleck ile bir ömür birlikte olacağını söylemişti.

Noa ise Lopez’le olan geçmişini hatırlatarak bu evliliğin uzun sürmeyeceği kanaatini dile getirdi.

“BANA DA HAYATININ AŞKI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİ”

Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan Noa, ”Jennifer'a ve Ben’e en iyi dileklerimi iletiyorum. Ama ben bu evliliğin uzun süreceğini sanmıyorum” dedi.

Lopez’in dört kere evlendiğini, 6 kez de nişanlandığını ifade eden Noa, “Affleck onun dört numaralı kocası. Ben bir numaralı kocasıydım. Bana da hayatının aşkı olduğumu, sonsuza kadar birlikte olacağımızı söylemişti” diye konuştu.

Lopez, Noa ile evlendiği zaman da ünlüydü ama evlilik sırasında süper star oldu. Lopez’le 1998’de boşanan Noa, “O asla mutlu olmaz. Sanırım hayatı boyunca birkaç evlilik daha yapar” tahmininde bulundu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck balayı için Paris’te Ayrıldıktan sonra hafta sonu ABD’de Las Vegas’ta yapılan düğünle yeniden hayatlarını birleştiren şarkıcı Jennifer Lopez ve aktör Ben Affleck, Fransa’nın başkenti Paris’te görüldü. Yeni çiftin “aşk şehri” Paris’e balayı için geldiği sanılıyor.

‘Aşk sabır ister, 20 yıl’ diyerek duyurdu… Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi Sanatçı Jennifer Lopez ile oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck dünya evine girdi. Las Vegas’ta evlenen çiftin aşkları 20 yıl önce filizlenmiş ancak iki ünlü isim de ayrılıklarının ardından farklı isimlerle evlenip çocuk sahibi olmuştu ve uzun sürenin ardından Affleck ve Lopez yeniden bir araya geldi.