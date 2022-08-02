Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ederken programın yeni bölümü çok konuşuldu. Merakla izlenen yarışmada daha önceki iki eleme turundan başarıyla geçen 16 yarışmacı adayı, şeflerin karşısında bir kez daha hünerlerini sergiledi. Zorlu turun ilk etabında yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapmaları istendi.



Yarışmacılar Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze olarak belirlendi. Son etapta ise Çağatay ile finale kalan Metin ana kadroya giren ilk yarışmacı olmayı başardı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA İLK SEÇİLEN İSİM KİM?

MasterChef Türkiye 2022'nin final turunun ilk etabında 16 kişilik yarışmacı kadrosu kıyasıya rekabet etti. Turu geçen isimler Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze olarak belirlendi.Başarılı olan 8 yarışmacı arasından kiraz meyvesini kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, bu tur için yarışmacılara 40 dakika süre verdi.

Süre sonunda jüri tadım yaptı. Yarışmacılar arasından şefler 4. olarak Mustafa'yı seçti. Gecenin 3.sü Atike, 2.si ise Çağatay oldu. Gece sonunda tabağı en çok beğenilen isim de açıklandı.

Rakiplerini geride bırakarak en başarılı tabağı sergileyen Metin, MasterChef Türkiye 2022’nin ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim Metin Yavuz oldu.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ l MasterChef kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Misafir sofraları için ideal, lezzetli mi lezzetli kabak çiçeği dolması yapmanın incelikleri TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Masterchef 2022’nin ana kadrosunda yer alacak ilk ismin belli olduğu gecede yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapmaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirttiği süre zarfında hazırladıkları kabak çiçeği dolması ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır, kabak çiçeği dolması malzemeleri neler? İşte merak edilenler…

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