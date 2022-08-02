Türkiye Gazetesi

Modelin kopyası, Aston Martin mühendisleri tarafından film için özel olarak tasarlanmıştı. Orijinal dublör araba modern bir motor ve şanzımana, güçlü frenlere, daha güçlü süspansiyona ve karbon fiber gövdeye sahip.

Araba, 2021 yapımı filmle kovalamaca sahnelerinde kullanıldı ve üzeri vuruklarla dolu. Bununla ilk kez bir dublör araba müzayedede satışa çıkarılacak.

Christie's müzayede evi aracın 28 Eylül’deki açık artırmada 1,5-2 milyon sterlinden alıcı bulmasını bekliyor. Arabanın trafikte kullanılması mümkün değil.

Yeni James Bond dünyanın en şatafatlı galasıyla vizyona girecek Meraklıların uzun süredir beklediği yeni James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” eylül ayında vizyona fırtına gibi girecek. Film için dünyanın en büyük galası düzenlenecek.

İlk baskı 15 James Bond romanı 4.650.000 TL’ye satışta James Bond hayranları sevinecek. İngiltere’nin Harrogate şehrinde John Atkinson Fine and Rare Books adındaki kitabevi, meşhur dedektiflik romanlarının ilk baskısından 15 kitabı satışa çıkardı.