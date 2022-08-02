Türkiye Gazetesi

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra kıyafetlerine gösterdiği özen ve giyim tarzıyla tanınıyor. Ama pazar günü Lawrence için bu konuda pek de iyi bir gün olmadı.

Bir arkadaşıyla New York City’de sokakta sohbet ederek yürüyen oyuncu, kendisiyle aynı marka, model ve renkte kıyafet giymiş New Yorklu bir kadınla karşılaştı. Önce şaşıran Lawrence, daha sonra gülerek yoluna devam etti.

Pişti oldukları kıyafet La Garconne mağazasından alınmış, fiyatı da 625 dolar.

ALTI AY ÖNCE ANNE OLDU

Lawrence altı ay önce kocası Cooke Maroney’den bir çocuk dünyaya getirmişti.

Gelenek haline getirmişti! Amerikalı milyarder Buffett ile öğle yemeği yemek için tüm servetini bıraktı Dünyanın en zengin insanlarından olan Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett, bağış kabul ettiği öğle yemeklerinin sonuncusu için ağzı açıkta bırakacak bir teklif geldi. İsmi açıklanmayan kişi Buffett ile öğle yemeği için servet teklif ederek açık arttırmayı kazandı. Duyanların ise ağızları açık kaldı.