Türkiye Gazetesi

Geniş Aile, Emret Komutanım, Hayat Bazen Tatlıdır gibi projelerde başarıyla rol alan Ufuk Özkan’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Ufuk Özkan, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, sessiz sedasız boşanmayı tercih etti. İkili sosyal medyadan birbiriyle çekilen fotoğraflarını henüz kaldırmadı.

UFUK ÖZKAN’IN EŞİ KİMDİR?

Boşanma haberinin ardından Ufuk Özkan'ın eşinin kim olduğu da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 2005'te hayatını birleştirdiği kişi de tanıdık çıktı. Özkan’ın 17 yıllık eşi Nazan Güneş Türk dansçıdır. Güneş, yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde başdansçı olarak görev yapmıştır.

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