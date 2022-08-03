Türkiye Gazetesi

Bitti denildiği anda yeniden hızla yayılmaya başlayan ve etkisini artıran koronavirüs salgınına yakalananlardan biri de ünlü sanatçı Ajda Pekkan oldu. 76 yaşındaki Pekkan'ın bir gün önce Bodrum'da konser verdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, testinin pozitif çıkması üzerine diğer sahne programlarının ertelendiği açıklandı.

Pekkan, yaşına rağmen enerjisi ve yaptığı sahne programlarıyla dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, program sonrası rahatsızlandı. Semptomların devam etmesi üzerine harekete geçen Pekkan, koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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