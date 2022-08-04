Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı yaz dizisi Gizli Saklı, 8. bölümle final yaparak ekran macerasını tamamladı. Sevilen proje reytinglerde bekleneni yakalayamayınca çarşamba akşamı final yaptı.

SİNEM ÜNSAL'DAN FİNAL YAPAN DİZİYE VEDA PAYLAŞIMI

Gizli Saklı’da Naz karakterini canlandıran Sinem Ünsal ise final bölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

Sette çekilen karelere Instagram hesabından yer veren Ünsal, “Gizli Saklı. Kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin, iyi ki değdin hayatıma, hikayemiz, hikayemizin kahramanları, hikayemizin tanıkları; kalbim doldu taştı sayenizde. Emeği geçen herkese ve bu yolculuğa tanık olan sizlere bin teşekkür. Haaa bir de; seni çok sevdim Naz’ım” notunu düştü.

Sinem Ünsal'dan Gizli Saklı'ya veda mesajı

GİZLİ SAKLI FİNAL BÖLÜMÜYLE DAMGA VURDU (GİZLİ SAKLI 8. SON BÖLÜM)

Naz ve Pamir, düğünde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Zeynep’i idare etmek için çabalarlarken Aynur, Yaz’ın polis olduğunu ele verir, Zeynep bir anda düğünden kaybolur. Babasının yanına her şeyi anlatmaya gitmişken kapının önünde bavullarını görür ve Nehir’in doldurmalarıyla evden kovulduğunu öğrenir, gördüklerini anlatmaktan vazgeçer.

Yaz ve Levent tam operasyonun bittiğini düşünüp umutlarını kaybetmiştir ki gelen sürpriz bir telefonla Zeynep onlara yardım edeceğini söyler. Bir yandan her şeyden habersiz Tarık, operasyonu başarıya ulaştıracak teslimatı gerçekleştirmek için Levent’e talimat verir. Her şey tıkırında ilerlerken Zeynep tekrar ortadan kaybolur. Koşuoğlu ailesi suçüstü yakalanır ve gizli saklı tüm sırlar ortaya dökülür. Bir kelebek havaya uçar ve bu hikâye bizlere yaşattığı tüm sürprizleriyle son bulur.

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