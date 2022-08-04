Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster programında aslen Antalyalı olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan Ege Yaşa’ya “1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için İngiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?” sorusu soruldu. Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu.

22 yaşındaki yarışmacı cevabın önce ‘köpek’ olduğunu düşündü. Ancak daha sonra tereddüt ederek çift joker hakkını kullandı ve ‘arabası’ şıkkını seçti. Hukuk fakültesi öğrencisi Ege böylece 50 bin TL’lik soruyu geçti.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı bunun üzerine hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgilisi de olmuş olabileceğini, 'Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir' sözleriyle açıkladı.

"YANLIŞ ANLAYARAK DOĞRU CEVABA ULAŞTIM"

Kenan İmirzalıoğlu burada bir yanlışlık olduğunu söyledi ve "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor" dedi.

"Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" diyen İmirzalıoğlu'na yarışmacı, "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" şeklinde cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Türk askerleriyle ilgili sözleri duyan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını zor tuttu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam duygulandıran anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Canan Esin Sağlam, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ambulans uçaklarında görev aldığını belirtti. Sağlam’ın Türk askerleriyle olan anıları Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı.

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