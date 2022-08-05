Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Kara yönetmen Fırat Doğu Parlak ile Bekçika'nın Brugge kentinde 2016 yılında dünya evine girmişti. 2017 yılında ilk çocuğu Ali Çınar’ı kucağına alan ve doğumun ardından vaktinin büyük bir bölümünü oğluna ayıran Burcu Kara, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

“36 BEDEN GÜNLERİME BİR SÜRE ARA VERİYORUZ”

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeli haberi vererek “Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımın altına birçok kişi iyi dileklerde bulunarak tebrik mesajları yazdı.

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