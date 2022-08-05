Türkiye Gazetesi

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bırakmış ve yeni imajıyla gündem olmuştu. Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, gerçekleştireceği projelerle geçtiğimiz haftalarda çok konuşuldu.

MEKAN İŞLETMECİSİNİ DARP ETMİŞ

Ailesinin Büyükçekmece’de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip adamı darp etti. Olay yerine çağrılan polis, Kural’ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

Arda Kural son dönemde değişimiyle de gündem olmuştu

AİLESİYLE DE KAVGA ETMİŞ

Kural’ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural’a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi.

Bambaşka projeyle dönüyor: Arda Kural'dan arabesk albüm geliyor Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Başarılı oyuncu geçirdiği zor günleri geride bıraktı. Eski formuna dönen Kural, katıldığı bir programda müjdeyi verdi. Bambaşka bir projeye hazırlandığını belirten yakışıklı oyuncu, arabesk albüm çıkaracağını söyledi.

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf Uzun zamandır yaşadığı psikolojik sorunlarla gündemde olan ünlü oyuncu Arda Kural ekranlara yeniden dönmeye hazırlanırken bir televizyon programında açıklamalarda bulundu

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Rol arkadaşlarım beni çekemedi, dışladılar Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Başarılı oyuncu geçirdiği zor günleri geride bıraktı. 2. Sayfa adlı programa katılarak özel açıklamalarda bulunan Arda Kural, “Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı” şeklinde konuştu.