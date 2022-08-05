Türkiye Gazetesi

Arabesk müzik ve Türk pop müziği ses sanatçısı Hilal Cebeci'den sevenlerini üzen haber geldi. 90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen şarkıcı, Instagram’dan kendisine meme kanseri teşhisi konduğunu bildirdi. Kısa süre sonra ‘eşim çok kızdı paylaşımıma’ diyerek yazıyı kaldıran Cebeci, videolu bir paylaşım yaptı.

"ÇOK BAŞINDA YAKALADIK"

Sağ göğsünde kanserli hücre tespit edildiğini belirten Hilal Cebeci, “Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi” dedi.

"LÜTFEN KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Meme kanserinin önüne geçmek için meme kontrollerinin ihmal edilememesi gerektiğini belirten şarkıcı “Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim” şeklinde konuştu.

46 yaşındaki şarkıcı yakında geçireceği ameliyattan sonra her şeyi detaylı anlatacağını söyledi.

Usta oyuncu Civan Canova’dan üzen haber: Kolundaki ağrı nedeniyle gitti, hastalığı bambaşka çıktı Usta oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 15 gündür hastanede olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum” diyen Canova, akciğerinde kitle tespit edildiğini belirtti.