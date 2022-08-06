Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusunun cevabı merak edilirken Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ata Temel’in heyecanlı tavırları dikkat çekti. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? İşte internette herkesin aradığı o sorunun doğru cevabı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER “999.999.999.999.999.999'A 1 EKLERSEK HANGİ SAYIYA ULAŞIRIZ?” SORUSUNUN CEVABI

A-) 1 oktilyon

B-) 1 trilyar

C-) 1 kentilyon

D-) 1 septilyon

Doğru Cevap: C şıkkı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATA TEMEL KİMDİR?

Yarışmaya Tekirdağ’dan katılan 18 yaşındaki Ata Temel, Tekirdağ Anadolu Lisesi mezunu. Bu sene üniversite sınavına giren ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde eğitim almak isteyen Ata Bey, yarışmada 100 bin TL’lik ödülü almayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Soruyu yanlış anladı, 50 bin TL kazandı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda 50 bin TL’lik soru dikkat çekti. İmirzalıoğlu'nun da "İlginç bir soru değil mi?" dediği soruya yarışmacı cevap vererek doğru şıkkı buldu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru: Sesli harfleri karıştırınca sosyal medyanın diline düştü Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, şaşırtan anlara sahne oldu. Yeni bölümde yarışan öğretmenlik bölümü mezunu Sinem Ayanoğlu’na “Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?” sorusu soruldu. Ayanoğlu, sesli harfleri karıştırınca sosyal medyanın diline düştü, İmirzalıoğlu ise o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.