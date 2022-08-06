Türkiye Gazetesi

Sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, uzun süredir tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti. 91 yaşında yaşama gözlerini yuman ünlü ismin cenaze töreniyle ilgili oğulları Burak Sergen ve Toprak Sergen’den henüz bir açıklama gelmedi.

Baba acısıyla sarsılan Burak Sergen, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Babasıyla fotoğrafına yer veren oyuncu, altına “Canım babacım elveda” notunu düştü.

SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına girdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

Tiyatroda 100’ün üzerinde oyunda başrolde yer aldı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunuyor. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi.

1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam’a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

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