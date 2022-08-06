Türkiye Gazetesi

Sahnelerin ve sinemanın efsane ismi Emel Sayın, kardeş acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun kardeşi hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim kız kardeşinin ölüm haberini sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu. Fatoş Sayın’ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emel Sayın ve kardeşi Fatoş Sayın

“BİR TANECİK KARDEŞİM, NE DESEM YETMİYOR”

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Sayın altına şu notu düştü:

“Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin.”

Ünlü sanatçıya Deniz Seki, Arzum Onan, Nilgün Belgin gibi pek çok isim baş sağlığı dileklerinde bulundu.

İKİ KIZ KARDEŞİ DE VEFAT ETMİŞTİ

Türk sanat müziğinin güçlü yorumcusu Emel Sayın, 2019 yılında diğer kardeşi Şenel Sayın’ı 62 yaşında kanser nedeniyle kaybetmişti. Sayın’ın emekli opera sanatçısı kız kardeşi Hülya Gücüyener ise 2001 yılında vefat etmişti.

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