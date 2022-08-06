Türkiye Gazetesi

Sincan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan Oğuzhan Koç konseri yağmur yağana kadar güzel gidiyordu.

Seyircilere yağmurun durumunu soran Oğuzhan Koç'a, vatandaşlar konsere devam etmesini istedi.

Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı.

Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.

YAĞMURA RAĞMEN BEKLEDİLER

Bu duruma sinirlenen hayranları “Oğuzhan Koç sahneye” diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç’u yuhaladı. Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç’a tepki göstererek dağıldı. Koç’un hayranları, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi.

Ünlü şarkıcıdan hayranlarına büyük ayıp! Kışın ortasında binlerce kişiyi saatlerce dışarıda bekleten şarkıcı, soğuğu bahane edip sahneye çıkmayınca büyük hayal kırıklığı yaşayan hayranlarından tepki topladı.