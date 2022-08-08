Türkiye Gazetesi

Alemin Kıralı dizisinde çocuk oyuncuyken ünlenen ve Ahsen rolüne hayat veren Yağmur Ün, mutluluğa ‘evet’ dedi. Son olarak Söz dizisinde rol alan oyuncu, düğünde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

“HAYATIMIN AŞKI İLE EVLENDİĞİM İÇİN MUTLUYUM”

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen düğün sonrası gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Ün, “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik” dedi.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen

Bütün gece dans eden Yağmur Ün, kır düğününe uygun iki farklı gelinlik giydi. Ünlü oyuncu mutlu gününün tadını doyasıya çıkarırken, düğüne katılanlar arasında Ferit Aktuğ ve sevgilisi Saadet Çamaş, Akasya Asıltürkmen, Ümit Temurçin, Dila Danışman, Gizem Güneş ve Kerem Aygün, Bahadır Vatanoğlu ve İbrahim Kendirci gibi isimler vardı.

Leyla Lydia Tuğutlu evlendiğini açıkladı… “Biz o işi hallettik” Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu ve manken Leyla Lydia Tuğutlu, evlendiğini açıkladı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan Tuğutlu, katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını cevaplarken “Geçtiğimiz aylarda Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik” dedi.

7 yıllık ilişkide mutlu son: Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlendi ‘Kiraz Mevsimi’ adlı dizide tanışıp dostlukları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti evlendi. 7 yıldır birlikte olan oyuncu çift dün Almanya’da nikah masasına oturdu.