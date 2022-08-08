Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Çift ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşandı. İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, yollarını ayırmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi ve oyuncu Merve Boluğur'un hakkında sosyal medya üzerinden “Bu kız delirdi, Murat’tan sonra kendini toparlayamadı” şeklinde sorulara tepki gösterdi.

“NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUZUN FARKINA VARIN”

Instagram hesabından açıklama yapan Dalkılıç, şunları söyledi:

“Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!"

“BIRAKIN KENDİ HAYATIMIZI İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAŞAYALIM”

"Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

Merve Boluğur - Murat Dalkılıç

“KOKUŞMUŞ BİTMİŞ GİTMİŞ ŞEYİN PRİMİNİ YAPMAK NE YA?”

Eski eşini prim yapmakla suçlayan ve Dalkılıç’ın paylaşımına sinirlenen Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden adeta öfke kustu. Instagram hesabından paylaşım yapan Boluğur, şunları söyledi:

“Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya?”

“YANINDAKİ KADINA SAYGIN OLSUN! BU KAÇINCI ŞOV KOÇUM?”

Artık hakkını savunacağını belirten Boluğur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de 'Merve açıklasın' falan… Kaçıncı şov koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla, uzayın abi. Ben Merve’yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak.”

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