Türkiye Gazetesi

Oyuncunun çarptığı evin sahibi Lynne Mishele ise evde büyük tahribat meydana geldiğini ifade ederek, “Her şeyimi kaybettim” dedi.

Başlangıçta gökten bir şey düşüp evinde patladığını düşündüğünü söyleyen kadın için yardım kampanyası başlatıldı. Komşusu David Manpearl, “Lynne halen hayatta olduğu için çok şanslı. Arabanın çarptığı oturma odasındaymış. Olanları anlatınca titriyordu” dedi.

Eve çarpmadan önce aynı caddede bir garaja da çarptığı belirlenen Anne Heche’nin alkollü araç kullandığı sanılıyor.

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi, cayır cayır yanan araçtan zor çıkarıldı Ajanslara düşen son dakika haberine göre Hollywood yıldızı Anne Heche, trafik kazası geçirdi. Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralanan isim, alev topuna dönen araçtan zor kurtarıldı. Anne Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı. Başarılı oyuncunun tedavisi sürüyor.