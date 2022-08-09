Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımda bulunan Müge Anlı yayın tarihini açıkladı. Yeni yayın döneminde 15. sezonuyla ekranlarda olacak olan Müge Anlı ne zaman başlıyor, Müge Anlı ne zaman başlayacak 2022, Müge Anlı yeni sezon sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Akıllardaki soru işaretlerini ünlü sunucu giderdi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı Tatlı ve Sert programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Bu dönem 15. sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı’nın başlayacağı net tarih paylaşıldı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2021 sezonu Ağustos ayında başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi netleşti. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Hem ATV’nin resmi hesaplarından hem de Müge Anlı’nın sosyal medya hesaplarından programın başlama tarihi açıklandı, yeni sezonun ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği belli oldu.

MÜGE ANLI PROGRAMIN YAYIN TARİHİNİ DUYURDU

Yeni sezon merakla beklenirken, sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan program ekrana geri dönüyor. Sevilen sunucu yayın tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona merhaba diyor. Ünlü sunucu Instagram'dan bu haberi "29 Ağustos'ta buluşuyoruz" notuyla paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınla hafta içi her sabah saat 10:00’da ATV ekranlarında olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezunu olan Anlı, Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Müge Anlı, televizyon sunucusu ve gazetecisidir.

Ünlü isim televizyon hayatına Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staj yaparak başladı. Staj yaparken kadroya dahil olup yönetmen yardımcısı görevini üstlendi. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine Magazin gazeteciliğine başladı. Dobra Dobra adlı Magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığı ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, çok konuşulan ve sevilen program “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert ‘in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var” adlı programı sundu.

Müge Anlı 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile dünya evine girdi. Çift 2008 yılında boşandı. Anlı’nın Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

Müge Anlı, 25 Haziran 2022'de Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk açıklama: ‘Biliyorum nikah fotoğraflarını merak ediyorsunuz ama…’ Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih 25 Haziran 2022 olarak açıklanmıştı.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu evlendi! Düğünden ilk kareyi Zuhal Topal paylaştı Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarihin 25 Haziran 2022 olduğu iddia edilmişti.

Müjdeyi vermişti… Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu Ünlü televizyoncu Müge Anlı, dünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile nikah masasına oturacak.