Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Nihat Doğan aradığı aşkı buldu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda evlenme kararı aldı.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nihat Doğan ve eşi Arzu

HAYRANIYDI EŞİ OLDU

Çift sosyal medya hesaplarından herhangi bir fotoğraf paylaşmadı.

Sürpriz bir nikahla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1977’de İstanbul’da doğdu. 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı.



Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı.



22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı. Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir" kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.



2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu. Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı. Nihat Doğan Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.

Nihat Doğan kötü haberi verdi, annesi için dua istedi Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ablasını kanser nedeniyle kaybeden Doğan, annesi için sevenlerinden dua istedi.

Nihat Doğan'dan Ece Erken'e zehir zemberek sözler Yorumculuk yaptığı programda Ece Erken'e zehir zemberek sözler söyleyen Nihat Doğan; "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de." dedi.