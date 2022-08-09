Türkiye Gazetesi

MasterChef’te yeni sezon tüm hızıyla devam ederken, Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in istedikleri yemekleri rakiplerinden daha başarılı yapan yarışmacılar MasterChef 2022 ana kadrosuna seçildi. 8 Ağustos 2022 tarihli MasterChef son bölümünde ana kadroya giren 7. yarışmacı netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, dün gecenin birincisi ve programın son bölümüyle ilgili detaylar…

8 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Sevilen yarışma programı MasterChef’te ana kadro yarışmacı elemeleri devam ederken 8 Ağustos tarihli son bölümünde önlüğü alan son yarışmacı belli oldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, kıyasıya bir yarışa giren yarışmacılar en lezzetli ve başarılı tabağı çıkarmak için birbirleri ile yarıştılar. Program sonunda ise Ana kadroya girmeye hak kazanan 7. yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayımlanan 2022 MasterChef yarışmasında kadroya seçilen isim şeflerin yaptığı tadım sonucu netlik kazandı. MasterChef'te ana kadroya giren 7. isim gecenin sonunda jüri tarafından açıklandı. MasterChef'te yedinci önlüğün sahibi Büşra oldu.

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

MasterChef’in yeni bölümünde ana kadroya girecek yarışmacıyı belirlemek için ilk turda yarışmacılar risotto yaparken, daha sonra bol cevizli bir yemek hazırlayarak hünerlerini sergiledi. Bunun sonucunda başarılı olan yarışmacı Büşra Zambak oldu.

Yarışmada 7. önlüğü giyen Büşra Zambak’ın kim olduğu da merak edildi. 25 yaşında ve aslen Denizlili olan Büşra İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.

Bir holdingte çalışan Büşra, üst düzey yöneticilerin yemeklerini hazırlamakla sorumlu. Masterchef Büşra, İtalyan mutfağına ilgisiyle biliniyor. Kendi profesyonel stüdyosu bulunan yarışmacı, fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyor.

MasterChef Büşra Zambak

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

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