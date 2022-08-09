Türkiye Gazetesi

Aracı zamanında 110.000 sterline satın alan Gallagher, Jaguar MkII model arabayı “hayatının en pahalıya patlayan hatalarından biri” olarak nitelendiriyordu.

“BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADI”

Başlangıçta ehliyet almayı planlayan ama ilk dersten sonra sürücü kursundan ayrılan 55 yaşındaki şarkıcı, “Rock yıldızı olunca bir arabaya ihtiyacım olacağını düşündüm. Böylece doğduğum yıl olan 1967'den bir MkII Jaguar aldım. Araba kullanmayı kolayca öğreneceğimi düşündüm ama beklediğim gibi olmadı” dedi.

Arabayı kimin aldığı açıklanmadı.

Hollywood yıldızı Anne Heche canı, arabasıyla çarptığı ev sahibi malının derdinde: “Her şeyimi kaybettim” Amerikalı aktris Anne Heche (53), pazar günü kullandığı arabayla Los Angeles’ta bir eve çarpmış, çarpma sonucu araba ve evde yangın çıkmıştı. Yanan arabadan güçlükle çıkarılan Heche, kaldırıldığı hastanenin yanık servisinde tedavi görürken durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Yeni araba hayaliyle aldığı araçtan çıkanlar genç kadına hayatının şokunu yaşattı Antalya’nın tanınmış bir galerisine kendi otomobilini satıp, üstüne verdiği parayla ikinci el otomobil alan genç kadın, 5 gün sonra aracının motor arızası vermesiyle hayatının şokunu yaşadı. Büyük umutlarla aldığı otomobilin motor parçalarını aracın bagajında gören genç kadın, zararının karşılanması için yargı yoluna başvurdu.