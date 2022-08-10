Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Nihat Doğan aradığı aşkı buldu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda evlenme kararı aldı. Doğan, İranlı bir hayranıyla nikah masasına oturdu. Eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi. Taze evli çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı, bu mutlu günde havaya silah ateş açılması ise dikkat çekti.

Söz konusu görüntüde Nihat Doğan düğün töreninde sevdikleriyle halay çekiyor. O esnada ise halay başındaki bir kişi kalabalığın arasına girerek peş peşe ateş ediyor. Görüntülerde halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görülüyor.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan

"BEBEK BEKLEMEMİZ NEDENİYLE RESMİ NİKAHI KIYDIK"

Aile arasında nikah yapan çift, düğünü sonrasında yaptı. Konuyla ilgili ünlü türkücü “Dini nikâhımız yapılmıştı, Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık” dedi.

Sürpriz nikah: Nihat Doğan hayranıyla evlendi Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hayranıyla evlenen Doğan, hiçbir sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmadı.

Nihat Doğan kötü haberi verdi, annesi için dua istedi Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ablasını kanser nedeniyle kaybeden Doğan, annesi için sevenlerinden dua istedi.