Türkiye Gazetesi

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2019 yılında oğulları Karan’ı kucağına aldı. Şimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan ikili için ayrılık dedikoduları ortaya atıldı. Evcen ve Karan’ın evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi.

AYRILIK İDDİALARINA JET CEVAP

Önceki haftalarda koronavirüs atlatan ve oğlu Karan ile karantinaya giren Fahriye Evcen’in evlilikte yaşadıkları gerginlikten dolayı evi terk ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddiaya göre oyuncu çift tartıştı, bu tartışmaya Özçivit’in annesi de dahil oldu. İkilinin ayrıldığı iddiaları magazin kulislerine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ünlü çiftten iddialara cevap gecikmedi. Çift Instagram hesabından söylentilere son noktayı koydu.

“BİZİ RAHAT BIRAKIN”

Çıkan haberlerin ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, birlikte mutluluk pozlarını paylaştı. İkili, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın” diyerek kavga haberlerini yalanladı.

3,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ile oğlu Karan koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Fahriye Evcen’den sevenlerini üzecek bir haber geldi. 3,5 aylık hamile olan Evcen ile oğlu Karan’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Bebek kız mı erkek mi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez konuştu Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan çiftten müjdeli haber geldi. Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Haber çiftin hayranlarını sevince boğarken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten bebeğin cinsiyeti ile ilgili ilk açıklama geldi.