Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül’ün bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak Eren Bülbül unutulmadı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yayınlanan yeni bölümünde yer alan Şehit Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu.

‘EREN BÜLBÜL’ SORUSU DUYGULANDIRDI

Yarışmaya katılan Şevval Gürsoy’a 100 bin TL değerinde ikinci baraj sorusu soruldu. Yarışmacının karşısına, “PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?” sorusu çıktı. Şıklar arasında, “A: 20, B: 22, C: 24 ve D: 26” yer alıyordu.

Tıp Fakültesinde tam burslu olarak eğitim alan 19 yaşındaki Şevval Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevap veren yarışmacı, yarışmadan elendi.

15 yaşındaki Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti.

KENAN İMİRZALIOĞLU: “15 YAŞINDA O CANA KIYDILAR”

Soru sonrası duygusal anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, yürek parçalayan bir konuşma yaptı. Ünlü sunucu konuşmasında şunları söyledi:

“Maalesef ki 15 yaşında o cana kıydılar, hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Tüm dualarımız onlarla… Ailelerine tekrar sabırlar dileriz. Eren’in sevgili annesi, sevgili Ayşe annemiz bilsin ki Eren Bülbül sizin evladınız ama şehit edildikten sonra bütün Türkiye’nin evladı oldu. Hepimiz onun için dua ediyoruz. Sabırlar diliyoruz tekrardan.”

O anlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri duygulandırdı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül’ün Doğum Gününde Vizyona Girdi Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum gününde, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vizyona girdi.

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.