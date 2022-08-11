Türkiye Gazetesi

Oktay Çubuk ve Nil Keser 'in başrollerini paylaştığı dizi Ah Nerede, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı ve diziden kötü haber geldi. Yeşilçam uyarlaması yaz sezonu dizisi 'Ah Nerede' ekranlara veda ediyor.

BEKLENEN BAŞARIYI SAĞLAYAMADI

Yeşilçam filminden uyarlanan yaz dizisi 'Ah Nerede' final kararı aldı. İlk bölümleriyle iddialı başlayan dizi beklenen başarıyı sağlayamadı. Yeşilçam sinemasının kült romantik komedilerinden 'Ah Nerede' filminden ilham alınarak çekilen dizide ‘Ferit’ karakterini Oktay Çubuk, ‘Zehra’ karakterini ise Nil Keser canlandırıyordu.

7. BÖLÜMÜYLE EKRANLARA VEDA EDECEK

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekran macerasına çok iddialı bir giriş yapan ‘Ah Nerede’nin final yapacak olması izleyiciyi de üzdü. Dizi, 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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