Türkiye Gazetesi

TRT 1’de ekranlara gelen ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi sürpriz transferle gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizi, son olarak başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un diziye vedasıyla çok konuşulmuştu.

TEŞKİLAT KADROSUNA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, yeni sezonda Teşkilat'ta yer almak için imza aşamasına geldi. İki sezon Ankara'da çekilen Teşkilat dizisinin konusu ise 3. sezonunda İstanbul'da geçecek. Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğuna ise Gül Sarılaltın oturacak.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILMIŞTI

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşanmış, dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Diziden ayrıldığı yönündeki haberlerin gündem olmasının ardından Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından bir video çekerek hayranlarına seslenmiş ve diziden ayrıldığını resmi olarak açıklamıştı.

Teşkilat dizisine çok konuşulacak transfer… Yeni isim herkesi şaşırtacak! Çağlar Ertuğrul yerine Survivor yarışmacısı geliyor TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşanmış, dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun yerine bu sezon Survivor’da fırtınalar estiren başarılı yarışmacının geleceği iddia edildi.

Teşkilat’ta şoke eden ayrılık! Başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziye veda etti TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşandı. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrıldı. Ertuğrul’un diziden ayrıldığını yapımcılar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla doğruladı.