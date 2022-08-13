Dünya geneline yayılan Covid-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı.Ülkemizdeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. Resmî rakamlara göre ülkemizde 98 bin 996 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ölüm, haber vermeden seçimini yapıyor. Bir salgında herkes kurban adayıdır. Ünlüler de…
COVID'DEN ÖLEN BAZI ÜNLÜLER
Güldal Akşit
Kadir Topbaş
Oğuzhan Asiltürk
Ahmet Kekeç
Burhan Kuzu
Fatma Girik
Murat Dilmener
Orhan Kural
Cemil Taşçıoğlu
Feriha Öz
Ömer Döngeloğlu
Haydar Baş
Necati Güllülü
Reşit Karabacak
Aytaç Yalman
İhsan Türe
Ali Bozer
Onur Kumbaracıbaşı
Selçuk Tekay
Duygun Yarsuvat
Atilla Pekdemir
Koronavirüste bir haftalık bilanço belli oldu: Vaka sayısı 400 bini geçti Sağlık Bakanlığı'nca haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 58 bin 46 olurken, günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı.