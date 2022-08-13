Türkiye Gazetesi

Dünya geneline yayılan Covid-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı.Ülkemizdeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. Resmî rakamlara göre ülkemizde 98 bin 996 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ölüm, haber vermeden seçimini yapıyor. Bir salgında herkes kurban adayıdır. Ünlüler de…

COVID'DEN ÖLEN BAZI ÜNLÜLER

Güldal Akşit

Kadir Topbaş

Oğuzhan Asiltürk

Ahmet Kekeç

Burhan Kuzu

Fatma Girik

Murat Dilmener

Orhan Kural

Cemil Taşçıoğlu

Feriha Öz

Ömer Döngeloğlu

Haydar Baş

Necati Güllülü

Reşit Karabacak

Aytaç Yalman

İhsan Türe

Ali Bozer

Onur Kumbaracıbaşı

Selçuk Tekay

Duygun Yarsuvat

Atilla Pekdemir

Koronavirüste bir haftalık bilanço belli oldu: Vaka sayısı 400 bini geçti Sağlık Bakanlığı'nca haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 58 bin 46 olurken, günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı.