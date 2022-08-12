Türkiye Gazetesi

4 çocuk babası Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim kızının doğum gününde bir kutlama mesajı yayınladı.

ÜNLÜ TELEVİZYONCUDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Leyla Ilıcalı 18 yaşına girdi. Kızının fotoğrafına Instagram hesabından yer veren ünlü televizyoncu altına şu duygusal mesajı yazdı:

“Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi o tatlı tombiş yanaklı prensessin… Nice mutlu yaşın olsun, seni çook seviyorum.”

ACUN ILICALI'NIN KAÇ KIZI VAR?

Acun Ilıcalı’nın Banu, Melisa, Leyla ve Yasemin Ilıcalı olmak üzere 4 kızı var.



En büyük kızı Banu, Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten. 29 Ocak 1990 doğumlu Banu Ilıcalı, iletişim fakültesi mezunu. Evli ve bir çocuk sahibi.



Leyla Ilıcalı, Acun Ilıcalı’nın Zeynep Ilıcalı ile evliliğinden olan kızı. 2004 yılında dünyaya geldi.



Yasemin Ilıcalı, Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları. 2007 yılında dünyaya geldi.



Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı ise 2013 doğumlu.

Acun Ilıcalı ve kızları...

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle hayran bıraktı! “Kızıyla abla kardeş gibiler” Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın 1988-1993 tarihleri arasında evli olduğu Seda Başbuğ’un kızı Banu ve torunu Begüm ile verdiği poz çok konuşuldu. Fotoğrafı gören takipçiler anne kızın benzerliğine dikkat çekti, “Abla kardeş gibiler” tarzında yorumlar yaptı.

Eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarına Acun Ilıcalı son noktayı koydu Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'nın Bodrum’daki bir mekanda kızları Melisa’nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle kavga ettiği ileri sürülmüştü.