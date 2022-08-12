Türkiye Gazetesi

Esra Erol’da yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. ATV’nin sosyal medya platformları üzerinden yayın tarihini açıklandı. 2022 yeni yayın döneminde ekranlarda olacak olan Esra Erol ne zaman başlıyor, Esra Erol’da ne zaman başlayacak 2022, Esra Erol yeni sezon sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Akıllardaki soru işaretleri bugün yapılan açıklamayla giderildi.

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Esra Erol’da programının yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı, Esra Erol ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. ATV ekranlarında yerini alacak olan Esra Erol’da programının başlayacağı net tarih paylaşıldı.

ESRA EROL’DA YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2022 sezonu Ağustos ayında başlayacak Esra Erol’da programının yayın tarihi netleşti. Esra Erol'un yeni sezon bölümleri 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Esra Erol’da canlı yayınla hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Ünlü sunucu yayın tarihini net olarak açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Ünlü sunucu resmi Instagram hesabından programın ne zaman başlayacağını açıkladı. “Müge Anlı ne zaman başlayarak?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın takipçilerinin en çok merak ettiği soru netlik kazandı. Peki, Müge Anlı yeni sezonu ne zaman? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme… Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı Türkiye, elti Hamide ile yufkacı Muammer’i Esra Erol’un programında tanımıştı. Aylar önce programda büyük yer bulan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin tepki gösterdiği Muammer Ay ile çocuklarını bırakıp evden kaçan Hamide Duman nikah masasına oturmuştu. Eleştirilerin odağındaki ikili programdan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görülmedi. Yaşanan yeni gelişmede ise Duman ile Ay’ın boşandığı ortaya çıktı.