Türkiye Gazetesi

Hülya Avşar bugün yayınlanan yeni teklisi ‘Yapma Aşkım'ın klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. Çekimleri Balat'ta yapılan ve bir gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı.

Klipte Hülya Avşar’a oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti.

Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markasının ürünlerini kullanan Hülya Avşar’a klip için özel takılar üretildi.

Hülya Avşar daha önce “Sensiz Kaldım” şarkısının klibini ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi “Selfi”nin de yönetmenliğini yapmıştı.

Hülya Avşar'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş Müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın bugüne kadar hiç görülmemiş çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 59 yaşındaki Avşar’ın bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar'dan gelen tepkilere cevap: Sakinleştiyseniz sıra bende Hülya Avşar’ın geçtiğimiz günlerde bir muhabirin yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili sorusuna “Gerekirse simit yeriz ama bu zor günleri atlatırız” cevabı büyük tepki çekmişti. Avşar, tepkilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.