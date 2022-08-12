Türkiye Gazetesi

Hakkari bölgesine has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in sınırları aştı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, 8 sene önce paylaşılan görüntülerinin ardından düğünlerin aranan isimlerden biri oldu. Ömer Çelik, Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ile Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

EŞİNİ KAYBEDİNCE HALAYA ARA VERDİ

Biri engelli 10 çocuğu olan Sofi Ömer, geçen yıl kanser hastalığı sebebiyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Ancak hayranlarının ısrarının ardından sahalara geri döndü. Çelik'in halay performansı, ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti. Bieber, Çelik'in rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

"JUSTIN BIEBER BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Durumdan haberdar olan Ömer Çelik, Justin Bieber'ın bu hareketini yorumladı. Çelik "Junstin Bieber'a beni böyle bir video ile mutlu ettiği için teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutlu oldum. Kendisine selamlarımı gönderiyorum. İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la bir çay içeceğiz’’ dedi.

"EVİMDEM ÖZEL ARAÇLA ALIYORLAR"

Ayrıca Ömer Çelik, şunları söyledi: Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı hareketler sosyal medyada paylaşıldı. Sadece Hakkari Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da davet alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetler kat kat arttı. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara verdim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Özel olarak araçla beni evimden alıp düğünlere götürüyorlar.

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