Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan “Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?” sorusunun cevabı merak edildi. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? Ed Sheeran kekemelik sorununu kimin şarkısının desteğiyle yendi? İşte internette herkesin aradığı 100 TL’lik ikinci baraj sorusunun doğru cevabı…

ED SHEERAN KEKEMELİK SORUSUNUN CEVABI

Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

A: Snoop Dogg

B: 50 cent

C: Eminem

D:Ceza

Doğru Cevap: C şıkkı Eminem

999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusunun doğru cevabı! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 5 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan bölümünde yarışmacıya sorulan bir soru çok konuşuldu. 999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız? sorusu internette sıklıkla araştırılanlar arasına girdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 Ağustos sorusu cevabı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru ve cevabı…

Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Şehit Eren Bülbül’ sorusu damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’ndan duygulandıran konuşma: “Hepimizin kalbini yaktılar” Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam duygulandıran anlar yaşandı. Çok konuşulan yarışma programında Şehit Eren Bülbül unutulmadı. Yarışmaya, Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül sorusu damga vurdu. O soru karşısında duygulanan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Maalesef ki 15 yaşında o cana kıydılar, hepimizin kalbini yaktılar” dedi.



Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: Soruyu yanlış anladı, 50 bin TL kazandı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programda 50 bin TL’lik soru dikkat çekti. İmirzalıoğlu'nun da "İlginç bir soru değil mi?" dediği soruya yarışmacı cevap vererek doğru şıkkı buldu.