Ünlü aktör Kadir İnanır, 20 Kasım’da Muğla’nın ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Yakın takibi yapılan oyuncu, 22 gün hastanede kaldıktan sonra iyileşerek taburcu edilmişti.
VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ
Zor günleri geride bırakan Kadir İnanır, geçtiğimiz gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan usta oyuncu çıkışta sorulan soruları cevapsız bıraktı. 73 yaşındaki usta oyuncunun sportif giyim tarzı ve verdiği kilolar dikkat çekti.
Kadir İnanır'ın son hali...
Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’ın son hali hayranlarını üzdü
Geçtiğimiz aylarda beyin damarlarında pıhtı atması sonucunda beyin kanaması geçiren ve apar topar ameliyata alınan usta oyuncu, zor günlerin ardından sosyal medyadan ilk kez bir video paylaştı. İnanır’ın keyifsiz hali hayranlarını üzdü.
Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili sevindiren haber geldi. Ünlü aktörün yarın ttaburcu olacağı bildirildi