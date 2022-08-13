Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Nihat Doğan aradığı aşkı buldu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda evlenme kararı aldı. Doğan, İranlı bir hayranıyla nikah masasına oturdu. Düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşılan taze evli çift çok konuşuldu.

NİHAT DOĞAN: “HOŞ GELDİN HAYATIMA”

Ünlü türkücü düğünün ardından ilk paylaşımını yaptı. Doğan söz konusu paylaşımında eşine olan sevgisinden bahsederek şu sözleri kullandı:

“Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle. Dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım.”

Nihat Doğan'dan düğün sonrası ilk paylaşım...

DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan çiftin düğününde çekilen görüntüler tepki çekmişti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde halay esnasında bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görülmüş, kullanıcılar bu görüntüler karşısında olumsuz yorumlar yapmıştı.

Hayranıyla evlenen Nihat Doğan’ın düğününde silahlar ateşlendi, o anlar tepki çekti Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlendi. Bir arkadaş ortamında tanışan çift bir yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Çiftin düğününde çekildiği iddia edilen bir görüntü ise tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde halay esnasında bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.

Sürpriz nikah: Nihat Doğan hayranıyla evlendi Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hayranıyla evlenen Doğan, hiçbir sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmadı.