Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Önce kız isteme töreni gerçekleşmiş, ardından nişan töreni yapılmıştı. Düğününe 10 gün kalan çiftin davetiyesi ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI DÜĞÜN DAVETİYESİ

26 Ağustos’ta nikah masasına oturacak çiftin şimdiden çok heyecanlı oldukları konuşulanlar arasında. İkili’nin düğünü Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir’e evlilik teklif ettiği otelde gerçekleşecek. Koç, evlilik teklifi için Sarıyer’deki lüks otelin kral dairesini tutmuş, geceliği için 82 bin lira ödemişti.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin davetiyesi...

Öte yandan ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Üzerinde fotoğraf detayı bulunan ve sade bir davetiye bastıran çiftin nikah töreni 19.30’da başlayacak.

Geri sayım başladı: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu Haziran ayında nişanlanan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un düğün tarihi belli oldu. Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen çift, nikah tarihini ilk kez açıkladı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlilik yolunda ilk adımı attı… İşte çiftin mutlu gününden ilk kareler… Bu yaz sonu nikah masasına oturacak oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çiftin önce kız isteme töreni gerçekleşti, ardından nişan töreni yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar çok konuşuldu. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutlu gününden kareler…

Sürpriz teklif: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir senedir birlikte olduğu ünlü oyuncu Demet Özdemir’e evlilik teklifi etti. Özdemir, 14 Şubat’ta yapılan teklife ‘evet’ cevabını verdi.