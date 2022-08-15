Türkiye Gazetesi

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih etti. Oyunculuk kariyerine ara veren ünlü isim, ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Eski oyuncunun son zamanlarda eşi İzzet Özilhan ile birlikte görülmemesi evliliklerinde kriz yaşandığı dedikodusuna neden olmuştu. İzzet Özilhan’ın önceki gün Instagram hesabını kapatması, Yasemin Özilhan’ın ise eşiyle olan bazı fotoğraflarını kaldırması boşanma dedikodularını alevlendirmişti. İki çocuğu bulunan çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

YASEMİN ÖZİLHAN EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrılacakları iddia edilen çiftten yeni bir hamle geldi. Yasemin Özilhan, eşinin fotoğrafına sosyal medya hesabından yer vererek boşanma söylentilerine son noktayı koydu. Ünlü isim, kitap okurken çektiği eşinin fotoğrafına Instagram hesabından yer vererek ‘İzzet Özilhan evi terk etti’ söylentilerine de cevap vermiş oldu.

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın fotoğrafını paylaştı

Yasemin Özilhan’dan eleştirilere cevap: “Sadece benim kıyafetlerim değil, peynir de süt de pahalı” Bir dönem rol aldığı Doktorlar dizisinde geniş kitleye ulaşan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı; sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medya hesabından tavsiyeler veren Özilhan, daha önce 45 bin TL’lik krem önerisiyle çok konuşulmuştu. Ünlü isim katıldığı bir davette hakkındaki eleştirilerle ilgili “Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı” dedi.

Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik krem önerdi, büyük tepki çekti Bir dönem rol aldığı Doktorlar dizisinde geniş kitleye ulaşan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktı; sosyal medya fenomeni oldu. Sayfasında tavsiyeler veren Özilhan, 45 bin TL değerindeki bakım kremini önerdi. Özilhan’ın önerdiği pahalı krem takipçilerden tepki çekti.

Yasemin Özilhan estetik iddialarına cevap verdi Televizyonların vazgeçilmez dizisi 'Doktorlar' ile dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bıraktığını belirten Özilhan, hakkında merak edilenlerini anlattı.