Türkiye Gazetesi

‘Yarım Kalan Aşklar’, ‘Kardeş Çocukları’ , ‘Ruhsar’ gibi dizilerde rol alan Cem Davran, anne acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun annesi Naciye Davran, yaşama gözlerini yumdu. Cem Davran annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştığı mesajla verdi.

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Cem Davran paylaştığı mesajda “Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran” yazdı. Acısını sosyal medyadan paylaşan oyuncuya baş sağlığı mesajları yağdı.

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